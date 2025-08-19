Despăgubiri mai mici pentru casele neasigurate și fără autorizație

Data: 19 August 2025

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, joi, o hotărâre care stabilește criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă în bani persoanelor afectate de inundaţiile din 27/28 iulie, în Neamţ şi Suceava. Sprijinul va depinde de situaţia juridică (cu sau fără autorizație de construcție) şi de gradul de asigurare a locuinţelor.

Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a detaliat, într-o conferință de presă, aceste criterii, arătând că evaluările pagubelor au fost făcute de Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. Criteriile vor fi folosite şi în viitor la calcularea despăgubirilor în urma inun­dațiilor.

Conform şefului DSU, au fost stabilite trei categorii de sinistraţi. Pentru cei care au locuințe autorizate și asigurate, dacă pagubele stabilite de comitetul de evaluare sunt mai mari decât suma de la asigurător, Guvernul va plăti 90% din diferenţă, ca sprijin suplimentar.

Pentru cei care au autorizaţie de construire, dar nu și asigurare PAD, despăgubirea va fi de 70% din valoarea pagubelor. „Este un semnal ca oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. (...) Sunt două sume de asigurare după categoria casei, fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Dacă eşti asigurat, primeşti această sumă prevăzută în lege”, a spus Arafat.

Pentru cei care nu au nici autorizaţie şi nici asigurare PAD, despăgubirea va fi de 50% din valoarea pagubelor.

„Dacă nu mă înşel, în Suceava sunt vreo 60 de locuinţe din toate cele afectate care au asigurare, restul sunt neasigurate”, a precizat Arafat, potrivit Agerpres. Mai mult de 400 de gospodării din Neamţ şi Suceava au suferit pagube în urma inundaţiilor de la sfârşitul lui iulie. (C. Z.)