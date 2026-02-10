Patru strategii sunt esenţiale pentru diminuarea risipei alimentare acasă, arată un ghid practic propus de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), potrivit Agerpres. Primul pas este principiul
Discuții despre un sprijin pentru pensionari
Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că trebuie găsite surse bugetare pentru sprijinul destinat pensionarilor, propus de PSD, astfel încât să nu fie destabilizate echilibrele câştigate, și că în această săptămână vor fi discuţii despre impactul în buget al măsurii. Potrivit ministrului muncii, Florin Manole, una dintre propunerile PSD pentru 2026 este ca pensionarii să primească, în funcție de venit, ajutoare între 600 și 1.000 de lei, în două tranşe, de Paşte şi de Crăciun. (C.Z.)