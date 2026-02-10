Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Discuții despre un sprijin pentru pensionari

Discuții despre un sprijin pentru pensionari

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Feb 2026

Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că trebuie găsite surse bugetare pentru sprijinul destinat pensionarilor, propus de PSD, astfel încât să nu fie destabilizate echilibrele câştigate, și că în această săptămână vor fi discuţii despre impactul în buget al măsurii. Potrivit ministrului muncii, Florin Manole, una dintre propunerile PSD pentru 2026 este ca pensionarii să primească, în funcție de venit, ajutoare între 600 și 1.000 de lei, în două tranşe, de Paşte şi de Crăciun. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Finanţelor
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială