O linie de finanțare prin PNRR destinată liceelor agricole, cu alocare de circa 43,6 milioane de euro, va fi oprită deoarece proiectele unităților de învățământ nu sunt suficient de avansate, potrivit
Festivalul Vinului Moldovenesc
Cele mai apreciate 50 de crame din R. Moldova aduc la Bucureşti, pe Bulevardul Kiseleff, în perioada 13-14 septembrie, vinuri, spumante şi vinars, la cea de-a cincea ediţie a Festivalului Vinului Moldovenesc.
România este principala piaţă de export pentru vinurile de peste Prut. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat (20% din vinul exportat de R. Moldova) au intrat pe piața românească, aici fiind prezente aproape 70 de crame moldoveneşti, potrivit Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) din R. Moldova, organizator al evenimentului. (C.Z.)