Județele cu cele mai multe avertizări de inundații și furtună

Data: 02 Septembrie 2025

Datele oficiale RO-Alert arată o creştere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme ilustrată prin numărul de alerte de inundații, aproape dublu în 2025 față de 2019. Furtunile sunt cel mai frecvent fenomen extrem, cu 4.004 alerte în ultimii 6 ani și jumătate, urmate de inundaţii (762), iar anul cu cele mai multe avertizări a fost 2013, cu un record de 1.159 de mesaje de atenționare. Judeţele cu cele mai multe alerte sunt Bacău, Tulcea, Maramureş și Alba.

Analiza mesajelor RO-Alert, realizată de Greenpeace România pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 iulie 2025, relevă că, la capitolul inundaţii, în 2019 au fost 77 de alerte față de 149 (+93,5%) în 2025. În cazul furtunilor, în 2019 au fost 421 de alerte, în timp ce în 2025 s-au înregistrat 473 (+12,4%), iar numărul avertizărilor de tornade a fost de 8 în total între 2019 şi 2025, dintre care 3 doar în primele 7 luni din 2025.

„Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. O atmosferă mai caldă reţine mai multă umiditate şi creşte energia care alimentează furtunile. Fenomenele meteorologice asociate furtunilor devin astfel mai intense: grindină mai mare, cantităţi mai mari de precipitaţii care cad într-un interval scurt de timp, rafale puternice ale vântului. Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii şi reţele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar şi cele sociale vor continua să crească. Momentul de a acţiona nu este peste 10 ani, ci este acum”, a declarat Bogdan Antonescu, fizician, specialist în fizica atmosferei, citat în analiză, potrivit Agerpres.

Organizația mai notează că, în primele 7 luni ale lui 2025, s-au înregistrat 645 de alerte, iar proiecţia statistică indică faptul că până la finalul anului se vor înregistra 1.105 atenționări în total, aproape de maximul din 2023 (1.159). Avertizările de furtuni au fost cele mai numeroase (4.004), urmate de inundaţii (762). Cele mai multe alerte au fost între 2019 și 2025 în județele Bacău (236), Tulcea (129), Maramureş (124), Alba (122), iar cele mai puţine în Teleorman (5), Giurgiu (5), Olt (8) şi Călăraşi (12). În 2025, până la 31 iulie, judeţul cu cele mai multe alerte a fost Harghita, cu 26, adică aproape una la 8 zile.

În acest context, Geenpeace România solicită autorităţilor măsuri urgente care să determine reducerea riscului de fenomene extreme. „România trebuie să asigure o tranziţie rapidă şi echitabilă către surse de energie regenerabile, precum şi implementarea de măsuri de adaptare bazate pe natură, cum ar fi restaurarea zonelor umede, reîmpădurirea, protejarea malurilor râurilor sau refacerea luncilor inundabile. Aceste soluţii contribuie la reducerea riscului de inundaţii şi la creşterea capacităţii de reacţie a comunităţilor”, susţin specialiştii organizaţiei. (C. Z.)

Pagină realizată de

Cristina Zamfirescu