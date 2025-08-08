Măsuri de protejare a siguranței sanitar-veterinare în Suceava și Neamț

Data: 08 August 2025

Echipe de medici veterinari din mai multe județe sunt mobilizate, în continuare, în localităţile din judeţele Suceava și Neamț afectate de inundaţii şi desfăşoară activităţi de neutralizare şi dezinfecţie, dar și de colectare a datelor privind pagubele şi riscurile din sectorul zootehnic.

Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în cele două judeţe s-au înregistrat următoarele pierderi: 28 de ovine şi caprine, 38 de porci, peste 1.000 de păsări, 31 de câini şi pisici, 22 de stupi de albine. Peste 30 de exploataţii piscicole au fost distruse. Pentru animalele salvate din ape, care erau slăbite, înfometate sau în stare de şoc, au fost efectuate circa 80 de tratamente gratuite. Având în vedere riscul de răspândire a viruşilor, au fost realizate acţiuni de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare (DDD).

În judeţul Neamţ, în zona Poiana Teiului - Lacul Izvorul Muntelui, o echipă formată din medici veterinari şi personal specializat DDD supraveghează permanent situația în teren, în conformitate cu reglementările naționale și europene privind neutralizarea deşeurilor animale. Au fost identificate două locaţii pentru îngroparea acestora, în Poiana Teiului şi Borca.

De asemenea, calitatea apei este monitorizată zilnic, prin recoltarea şi analiza probelor de către Laboratorul Sanitar-Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, probele analizate până în prezent fiind conforme. „ANSVSA sprijină activ DSVSA Suceava şi Neamţ, prin alocarea fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor de dezinsecţie şi dezinfecţie în zonele afectate”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, potrivit Agerpres. (C. Z.)