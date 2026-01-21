Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă ediție de titluri Fidelis

Data: 21 Ianuarie 2026

Persoanele fizice pot subscrie, până vineri, 23 ianuarie, în noua ediţie a programului de titluri de stat Fidelis, care oferă dobânzi anuale maxime de 7,50% pentru tranşele în lei, cu scadenţa la 6 ani, şi de 6,20% pentru cele în euro cu scadența la 10 ani, conform Ministerului Finanţelor. La tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, dobânda este de 7,45% pentru titlurile în lei cu scadenţă la 2 ani, cu un prag minim de subscriere de 500 de lei, redus față de pragul standard de 5.000 de lei aplicat celorlalte emisiuni în lei. (C.Z.)

