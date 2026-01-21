Luni, România a atins un vârf de consum de gaze, de 9.235 MW instant, cel mai mare din ultimii patru ani, arată autoritățile. Din cauza gerului, în patru localităţi din județul Suceava erau luni 700 de
O nouă ediție de titluri Fidelis
Persoanele fizice pot subscrie, până vineri, 23 ianuarie, în noua ediţie a programului de titluri de stat Fidelis, care oferă dobânzi anuale maxime de 7,50% pentru tranşele în lei, cu scadenţa la 6 ani, şi de 6,20% pentru cele în euro cu scadența la 10 ani, conform Ministerului Finanţelor. La tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, dobânda este de 7,45% pentru titlurile în lei cu scadenţă la 2 ani, cu un prag minim de subscriere de 500 de lei, redus față de pragul standard de 5.000 de lei aplicat celorlalte emisiuni în lei. (C.Z.)