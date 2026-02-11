Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Pestă porcină pe fonduri de vânătoare

Pestă porcină pe fonduri de vânătoare

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 13 Feb 2026

Mai multe focare de porcină africană la mistreţi au fost înregistrate pe fonduri de vânătoare. În Alba, 13 cazuri la mistreţi de pe șase fonduri de vânătoare au fost confirmate de la începutul anului, față de nouă cazuri în tot anul trecut pe opt fonduri, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare Alba. Un caz a fost anunțat și de DSVSA Timiș, pe un fond din Oloşag. În Harghita a fost confirmat un caz la Borsec. Potrivit directorului DSVSA Harghita, Róbert István, focarele la mistreți din judeţele învecinate cresc riscul apariţiei de noi cazuri. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială