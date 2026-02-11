Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
Pestă porcină pe fonduri de vânătoare
Mai multe focare de porcină africană la mistreţi au fost înregistrate pe fonduri de vânătoare. În Alba, 13 cazuri la mistreţi de pe șase fonduri de vânătoare au fost confirmate de la începutul anului, față de nouă cazuri în tot anul trecut pe opt fonduri, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare Alba. Un caz a fost anunțat și de DSVSA Timiș, pe un fond din Oloşag. În Harghita a fost confirmat un caz la Borsec. Potrivit directorului DSVSA Harghita, Róbert István, focarele la mistreți din judeţele învecinate cresc riscul apariţiei de noi cazuri. (C.Z.)