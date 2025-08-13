Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peste 8.000 de copii cu ambii părinți plecați

Data: 13 August 2025

Numărul copiilor care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu finele anului trecut, conform Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Numărul total al copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate a coborât la 53.214, în martie 2025, de la 54.798 la 31 decembrie 2024. (C. Z.)

