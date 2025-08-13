Peste 8.000 de copii cu ambii părinți plecați

Data: 13 August 2025

Numărul copiilor care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu finele anului trecut, conform Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Numărul total al copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate a coborât la 53.214, în martie 2025, de la 54.798 la 31 decembrie 2024. (C. Z.)