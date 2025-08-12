Încrucişarea dintre tomate şi anumite specii de cartofi a dat naştere cartofilor din ziua de azi, potrivit un studiu publicat la 31 iulie în revista ştiinţifică Cell, informează AFP. Originea cartofului îi
Mai puțini funcționari în administrația centrală și locală
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, așa-numitul pachet 2, care propune, între altele, reducerea cu 20% a numărului de posturi din administraţia locală, mai puțini consilieri locali, mai puțini polițiști. Pachetul introduce, de asemenea, mecanisme de stimulare a plății datoriilor la bugetele locale.
Prin aceste măsuri, care se vor aplica utilizând datele recensământului din 2021, „se creează premisele optimizării atât a resurselor umane, pe de o parte, cât şi a resurselor bugetare ale autorităţilor publice locale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de modificare a OUG 63/2010 care complează Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.
Pe lângă reducerea cu 20% a posturilor din administraţia locală, proiectul propune reducerea, în administraţia centrală, a numărului de consilieri personali ai demnitarilor, iar la nivelul administraţiei locale, ca numărul consilierilor să scadă „în funcţie de numărul de locuitori” ai localității. Măsura ar urma să ducă la o reducere de 6.060 de posturi, respectiv cheltuieli mai mici cu salariile pe ultimele 4 luni din 2025 cu 193,92 milioane lei, economia anuală fiind de 581,76 milioane lei. Pachetul vizează și redimensionarea numărului de poliţişti locali, astfel: un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru localități şi un post la fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe. UAT-urile cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot înfiinţa o poliţie locală (cu maximum 3 posturi) doar dacă o pot finanța integral din venituri proprii.
Se introduc modificări prin care eliberarea certificatelor de atestare fiscală necesare la vânzarea/ cumpărarea unui autoturism va fi condiționată de plata tuturor datoriilor către bugetul local. În cazul neachitării la termenele iniţiale a amenzilor contravenţionale, se va aplica o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni şi încă 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.
Impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, chiar cu până la 70% acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile, a precizat premierul Ilie Bolojan, duminică seara, într-o emisiune televizată. „O creştere de impozite pe proprietăţi la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate funcţie de valoare de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie”, a spus Bolojan, la Antena 3. Fondurile obţinute din majorările de impozit vor fi încasate de autorităţile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.
Potrivit site-ului Ministerului Finanţelor, România avea în iunie 2025 circa 1,30 milioane de angajați în administrație, dintre care 837.241 lucrau în administrația centrală și 468.354 în cea locală. (C. Z.)