Mai puțini funcționari în administrația centrală și locală

Mai puțini funcționari în administrația centrală și locală

Actualitate socială
Data: 12 August 2025

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, așa-numitul pachet 2, care propune, între altele, reducerea cu 20% a numărului de posturi din administraţia locală, mai puțini consilieri locali, mai puțini polițiști. Pachetul introduce, de asemenea, mecanisme de stimulare a plății datoriilor la bugetele locale.

Prin aceste măsuri, care se vor aplica utilizând datele recensământului din 2021, „se creează premisele optimizării atât a resurselor umane, pe de o parte, cât şi a resurselor bugetare ale autorităţilor publice locale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de modificare a OUG 63/2010 care complează Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

Pe lângă reducerea cu 20% a posturilor din administraţia locală, proiectul propune reducerea, în administraţia centrală, a numărului de consilieri personali ai demnitarilor, iar la nivelul administraţiei locale, ca numărul consilierilor să scadă „în funcţie de numărul de locuitori” ai localității. Măsura ar urma să ducă la o reducere de 6.060 de posturi, respectiv cheltuieli mai mici cu salariile pe ultimele 4 luni din 2025 cu 193,92 milioane lei, economia anuală fiind de 581,76 milioane lei. Pachetul vizează și redimensionarea numărului de poliţişti locali, astfel: un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru localități şi un post la fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe. UAT-urile cu mai puțin de 4.500 de locuitori pot înfiinţa o poliţie locală (cu maximum 3 posturi) doar dacă o pot finanța integral din venituri proprii.

Se introduc modificări prin care eliberarea certificatelor de atestare fiscală necesare la vânzarea/ cumpărarea unui autoturism va fi condiționată de plata tuturor datoriilor către bugetul local. În cazul neachitării la termenele iniţiale a amenzilor contravenţionale, se va aplica o majorare de 30% dacă amenda nu este plătită în 3 luni şi încă 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, chiar cu până la 70% acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile, a precizat premierul Ilie Bolojan, duminică seara, într-o emisiune televizată. „O creştere de impozite pe proprietăţi la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate funcţie de valoare de piaţă, este posibilă de la 1 ianuarie”, a spus Bolojan, la Antena 3. Fondurile obţinute din majorările de impozit vor fi încasate de autorităţile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.

Potrivit site-ului Ministerului Finanţelor, România avea în iunie 2025 circa 1,30 milioane de anga­jați în administrație, dintre care 837.241 lucrau în admi­nistrația centrală și 468.354 în cea locală. (C. Z.)

