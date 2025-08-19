Taxă pentru coletele din Asia

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 19 August 2025

Ministerul Finanţelor propune o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet sub 150 de euro provenit din zone non-UE, a anunţat ministrul Alexandru Nazare. Se estimează că măsura, care țintește în special produsele de pe platformele asiatice Temu şi Shein, va aduce la buget 1,3 miliarde de lei.

În ultimii patru ani, în România, fluxurile extracomunitare de colete au crescut de la 3.000-4.000 pe zi, la 225.000 de colete/zi, piața fiind invadată de produse ieftine, livrate direct din Asia, care ocolesc taxele și fac antreprenorilor locali concu­rență neloială. (C.Z.)

