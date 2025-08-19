Taxă pentru coletele din Asia

Data: 19 August 2025

Ministerul Finanţelor propune o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet sub 150 de euro provenit din zone non-UE, a anunţat ministrul Alexandru Nazare. Se estimează că măsura, care țintește în special produsele de pe platformele asiatice Temu şi Shein, va aduce la buget 1,3 miliarde de lei.

În ultimii patru ani, în România, fluxurile extracomunitare de colete au crescut de la 3.000-4.000 pe zi, la 225.000 de colete/zi, piața fiind invadată de produse ieftine, livrate direct din Asia, care ocolesc taxele și fac antreprenorilor locali concu­rență neloială. (C.Z.)