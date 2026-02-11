Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vaslui și Neamț: Alertă din cauza gripei aviare

Vaslui și Neamț: Alertă din cauza gripei aviare

Actualitate socială
Data: 13 Feb 2026

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Vaslui a luat săptămâna trecută mai multe măsuri de biosecuritate după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la lebede de pe lacul Prodana din Bârlad. Potrivit autorităţilor sanitar-veterinare, boala, foarte contagioasă, poate afecta în timp scurt un număr foarte mare de păsări. Și la Piatra Neamț autorităţile judeţene sunt în alertă după confirmarea gripei aviare la o lebădă sălbatică de pe lacul Bâtca Doamnei. (C.Z.)

