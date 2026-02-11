Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
Vaslui și Neamț: Alertă din cauza gripei aviare
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Vaslui a luat săptămâna trecută mai multe măsuri de biosecuritate după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la lebede de pe lacul Prodana din Bârlad. Potrivit autorităţilor sanitar-veterinare, boala, foarte contagioasă, poate afecta în timp scurt un număr foarte mare de păsări. Și la Piatra Neamț autorităţile judeţene sunt în alertă după confirmarea gripei aviare la o lebădă sălbatică de pe lacul Bâtca Doamnei. (C.Z.)