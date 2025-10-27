Patriarhul Ecumenic și Patriarhia Română, decorați de Președintele României

La finalul celei de‑a patra zile petrecute în țara noastră de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a efectuat o vizită la Palatul Cotroceni. Cei doi Întâistătători au fost primiți în seara zilei de luni, 27 octombrie, de Președintele României, Nicușor Daniel Dan, care, în cadrul unei ceremonii, l‑a decorat atât pe Sanctitatea Sa, cât și Patriarhia Română.

Ceremonia desfășurată în Sala Unirii a Palatului Cotroceni a debutat prin intonarea imnului de stat. În continuare, Președintele Nicușor Dan a conferit Patriarhului Bartolomeu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, în semn de apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, precum și a păcii și protecției mediului înconjurător.

De asemenea, Președintele a acordat Patriarhiei Române, în semn de prețuire pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională și morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale, precum și pentru importantele acțiuni filantropice desfășurate în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, distincție ce a fost primită de Părintele Patriarh Daniel.

Președintele Nicușor Dan a rostit apoi, în prezența delegațiilor celor doi Patriarhi și a angajaților Administrației Prezidențiale, o alocuțiune în care a evidențiat faptul că acest moment reprezintă o încununare a evenimentelor Anului Centenar care au culminat cu sfințirea Catedralei Naționale, săvârșită cu o zi înainte: „Evenimentul de azi încununează Anul Centenar al Patriarhiei Române, marcând o etapă de împlinire spirituală și culturală în istoria noastră națională. Finalizarea Catedralei Naționale și sfințirea sa reprezintă încununarea unei idei ce a unit generații de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioși, care au dorit ca Ortodoxia românească să aibă un lăcaș reprezentativ, simbol al unității de credință și de neam, al demnității și suveranității României moderne. Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualității românești, evocând frumusețea arhitecturii bizantine îmbinată cu influențe occidentale, o expresie a României europene și creștine. Prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Sanctității Sale Bartolomeu , Catedrala devine un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiții și la încredere în viitor. În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic și pluralist: respectul statului român față de toate cultele religioase și rolul special al Bisericii Ortodoxe Române. Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al Bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință. Aș adăuga că momentul solemn de pace și de liniște interioară pe care l‑am trăit noi ca societate, ieri, ne dă speranță în această perioadă de tensiuni sociale, de reconciliere și de dialog între diversele părți ale societății românești.

În continuare, adresându‑se celor doi Patriarhi, Președintele României a afirmat faptul că cele două ordine sunt cele mai înalte pe care le poate conferi statul român: „Sanctitatea Voastră, prezența dumneavoastră în România la acest moment de sărbătoare are o însemnătate deosebită. De‑a lungul întregii păstoriri, ați cultivat o relație statornică și apropiată cu poporul român și cu Biserica Ortodoxă Română. Vă mulțumim pentru prietenia sinceră și pentru sprijinul frățesc arătat mereu României. Pentru noi, cuvântul și slujirea Sanctității Voastre sunt un reper de demnitate, echilibru și fraternitate, o mărturie a fidelității față de valorile Ortodoxiei și față de valorile creștine care au stat la temelia Europei. Prin dialogul ecumenic și grija pentru mediu, prin lucrarea de pace și de apropiere între oameni, sunteți un ghid spiritual într‑o lume marcată de suferință și nesiguranță. România privește cu recunoștință misiunea neobosită pe care o îndepliniți în numele păcii, al adevărului și al demnității umane. În semn de profundă prețuire, am avut bucuria de a vă conferi Ordinul Național «Steaua României» în grad de Colan, cea mai înaltă distincție a țării noastre, ca recunoaștere pentru întreaga slujire și pentru prietenia față de poporul român. Tot astăzi, în semn de recunoaștere a meritelor excepționale ale Bisericii Ortodoxe Române, sunt privilegiat să confer Patriarhiei Române Ordinul «Meritul Cultural» în grad de Mare Ofițer. Aceasta este distincția cea mai mare a statului român pentru o persoană juridică. Această distincție marchează sfințirea picturii Catedralei Naționale și recunoaște contribuția Bisericii la păstrarea și promovarea valorilor credinței, culturii și identității naționale. Este, de asemenea, o recunoaștere a meritelor indiscutabile a Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.

În încheierea ceremoniei, Patriarhul Bartolomeu a rostit un cuvânt de mulțumire în care a vorbit despre contribuția creștinismului la formarea și modelarea societăților moderne: „Vă mulțumim din toată inima pentru înalta distincție care se acordă smereniei noastre. Primim cu bucurie această onoare, mărturisind că ea se îndreaptă către preacinstitul tron apostolic și patriarhal ecumenic al Constantinopolului pe care, prin bunăvoința și harul lui Dumnezeu, îl slujim ca Întâistătător de 34 de ani. Civilizația Ortodoxiei s‑a format pe temelia întâlnirii creatoare dintre spiritul grec antic și cel creștin. Această îmbinare a constituit un moment decisiv nu numai pentru istoria Bisericii, ci și pentru cultura universală. Tot ceea ce era mai bun și mai prețios în lumea greacă antică a fost integrat în trupul Bisericii. Ideea libertății a fost îmbogățită, dobândind un conținut social mai profund și o dimensiune universală în cadrul spiritualității creștine”.

Printr‑un alt cuvânt și‑a exprimat recunoștința și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a remarcat necesitatea cooperării dintre Biserică și instituțiile statului: „În contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre Biserică și instituțiile statului, în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient, este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni. Prin urmare, doresc să exprim mulțumirea noastră, domnule Președinte, pentru acest Ordin oferit ca semn de apreciere față de activitatea Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, ne rugăm lui Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa asupra României, asupra conducătorilor ei și a întregului popor român!”.