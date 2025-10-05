Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ilarion Felea la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

Prima pomenire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a debutat în ajun, cu săvârșirea slujbei Privegherii (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia) de un sobor numeros de preoți și diaconi, cadre didactice la școlile teologice arădene, condus de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de elevi și studenți, condus de diac. Marius Lăscoiu‑Martin, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

Astăzi, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

De asemenea, din soborul de slujitori au făcut parte: arhim. Constantin Timiș, vicar eparhial al Episcopiei Caransebeșului; protos. Iustin Popovici, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Aradului; pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad; pr. Cristian‑Adrian Constantin, consilier economic la Arhiepiscopia Timișoarei; pr. Alin Boc, secretar eparhial la Arhiepiscopia Tomisului; pr. Teodor Pavel, consilier patrimoniu, pr. Silviu‑Nicolae Faur, consilier bisericesc la Arhiepiscopia Aradului; pr. Andi‑Constantin Bacter, consilier pentru comunicare la Episcopia Oradiei; pr. Simion Mladin, eclesiarhul Catedralei Arhiepiscopale din Arad; pr. conf. univ. dr. Caius Cuțaru, protos. lect. dr. Nicolae Tang, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu - cadre universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad; pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradului; pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului; pr. Nelu Mercea, protopopul Lipovei; pr. Călin‑Dan Teuca, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad; pr. Aurel Bonchiș, paroh al Parohiei Arad‑Șega I, ctitorie a Sfântului Ilarion; pr. Flavius Lazăr, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Arad, precum și alți slujitori.

Împreună cu mulţimile de credincioși veniţi din toată eparhia arădeană, la acest eveniment au fost prezenţi stareţi, duhovnici, ieromonahi și preoți, membri din familia Felea, oficialităţi centrale, judeţene şi locale, amintindu‑l aici pe secretarul de stat pentru culte, domnul Ciprian Olinici.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, dirijat de diac. Laviniu Morariu.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, care a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte. Iubirea vrăjmașilor: Luca 6, 31‑36), referindu‑se, în cuvântul Înaltpreasfinției Sale, și la viața Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea.

După Sfânta Liturghie, s‑a des­fășurat ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Au avut loc citirea tomosului sinodal de către Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Crișanul și arătarea acestuia celor prezenți, prezentarea publică a icoanei oficiale aprobată de către Sfântul Sinod și cântarea troparului Sfântului Ilarion. Tot soborul de ierarhi a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei o bederniță și o icoa­nă cu chipul Sfântului Preot Ilarion, precum și 10 volume tipărite de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, prin colecția „Ilarion Felea - Opere complete”: „Pocăința. Studiu de documentare teologică și psihologică”; Duhul Adevărului; Religia culturii; Religia iubirii; Spre Tabor (cu cele patru volume: Pregătirea, Curățirea, Luminarea, Desăvârșirea); Opera vieții mele - Ziuar Personal și Tâlcuirea Sfintei Liturghii, apărute sub egida Editurii Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a subliniat importanţa acestui moment pentru istoria eparhiei și a școlilor teologice arădene. Totodată, Înaltpreasfinția Sa şi‑a manifestat recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru că a rânduit aceste lucrări în An Centenar, care se vor încununa cu sfinţirea picturii Catedralei Naționale. De asemenea, Părintele Arhiepiscop Timotei a adus mulţumiri ierarhilor prezenţi, alături de preoţi şi monahi, precum şi oficialităţilor care au contribuit la organizarea evenimentului.

Ziua de pomenire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea este 18 septembrie, fiind canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 11‑12 iulie 2024.