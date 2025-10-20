Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Centenarul stabilirii macedoromânilor în România

Centenarul stabilirii macedoromânilor în România

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 20 Octombrie 2025

În Aula Academiei Române va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, sesiunea de comunicări „Centenarul stabilirii macedoromânilor în România (1925-2025)”, în deschiderea căreia vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, vicepre­ședinte al Academiei Române, și acad. Nicolae Saramandu, preșe­dintele Societății de Cultură Macedo-Română. Vor susține comunicări Viorel Stănilă, Manuela Nevaci, Adina Berciu-Drăghicescu și Emil Țîrcomnicu, potrivit informa­țiilor publicate pe site-ul acad.ro.

La 26 octombrie 2025 se împlinesc 100 de ani de la sosirea în România, din Balcani, a primului vapor cu macedoromâni. De-a lungul timpului, aceștia au venit constant în spațiul românesc. Prezen­ța lor în Dobrogea este atestată încă din anul 1880. În perioada dintre cele două războaie mondiale, aromânii s-au stabilit organizat în Dobrogea, în fostele județe Durostor și Caliacra (în prezent situate pe teritoriul Bulgariei). În urma schimbului de populație dintre România și Bulgaria, din 1940, aceștia au fost strămutați în județele Tulcea și Constanța. O parte dintre macedoromâni au părăsit ulterior Dobrogea, stabilindu-se în diferite localități din țară și formând, în unele cazuri, comunități numeroase, potrivit aceleiași surse.

Macedoromânii - aromânii și meglenoromânii - păstrează forme vechi de civilizație și de grai, evidențiind continuitatea și legătura strânsă dintre românii nord-dunăreni și cei sud-dunăreni. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   Ioan Aurel Pop
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Turneu „Madrigal” în Spania Cultură
    Turneu „Madrigal” în Spania

    Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va efectua, în perioada 24-30 noiembrie 2025, un turneu în comunităţile româneşti din Spania, la Merida, Cordoba şi Madrid.

    20 Oct, 2025
  • Istorici la Universitatea din Iași Cultură
    Istorici la Universitatea din Iași

    Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează azi, 16 octombrie 2025, la Mansarda Muzeului UAIC, conferința „Istorici la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, care va cuprinde un

    16 Oct, 2025
  • Frumusețea caselor maramureșene Cultură
    Frumusețea caselor maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a

    14 Oct, 2025
TOP 6 Cultură