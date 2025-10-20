În Aula Academiei Române va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, sesiunea de comunicări „Centenarul stabilirii macedoromânilor în România (1925-2025)”, în deschiderea căreia vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, vicepre­ședinte al Academiei Române, și acad. Nicolae Saramandu, preșe­dintele Societății de Cultură Macedo-Română. Vor susține comunicări Viorel Stănilă, Manuela Nevaci, Adina Berciu-Drăghicescu și Emil Țîrcomnicu, potrivit informa­țiilor publicate pe site-ul acad.ro.

La 26 octombrie 2025 se împlinesc 100 de ani de la sosirea în România, din Balcani, a primului vapor cu macedoromâni. De-a lungul timpului, aceștia au venit constant în spațiul românesc. Prezen­ța lor în Dobrogea este atestată încă din anul 1880. În perioada dintre cele două războaie mondiale, aromânii s-au stabilit organizat în Dobrogea, în fostele județe Durostor și Caliacra (în prezent situate pe teritoriul Bulgariei). În urma schimbului de populație dintre România și Bulgaria, din 1940, aceștia au fost strămutați în județele Tulcea și Constanța. O parte dintre macedoromâni au părăsit ulterior Dobrogea, stabilindu-se în diferite localități din țară și formând, în unele cazuri, comunități numeroase, potrivit aceleiași surse.

Macedoromânii - aromânii și meglenoromânii - păstrează forme vechi de civilizație și de grai, evidențiind continuitatea și legătura strânsă dintre românii nord-dunăreni și cei sud-dunăreni.