Data: 14 Octombrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul Berlin-Karlshorst din Germania și Catedra de Istorie a Europei de Est a Universității „Heinrich Heine” din Düsseldorf. Este readusă, astfel, în atenție una dintre cele mai dramatice înțelegeri geopolitice ale secolului XX, care a schimbat granițele în Europa Centrală și de Est și a avut consecințe tragice pentru milioane de oameni.

La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat la Moscova un tratat de neagresiune, la care a fost anexat un protocol adițional. Prin acest acord secret, dictatorul german Hitler și cel sovietic Stalin, ignorând dreptul internațional, și-au împărțit între ei statele din Europa Centrală și de Est. Acest tratat a intrat în istorie sub numele de actul Hitler-Stalin sau pactul Ribbentrop-Molotov, după numele celor doi miniștri de externe care l-au semnat. Până în prezent conse­cin­țele pactului continuă să influen­țeze percepția celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Cornel Ilie, directorul adjunct la MNIR, consideră că expoziția este o adevărată lecție de istorie în care veți găsi, printre altele, toate con­secințele pactului Ribbentrop-Molotov. Prin intermediul documentelor, hărților, fotografiilor și mărturiilor celor afectați, proiectul expozițional ilustrează contextul istoric al pactului și impactul său asupra Poloniei, României, țărilor baltice și Finlandei. Deportările, ocupația forțată, pierderea suvera­nității, teroarea nazistă, sovietizarea și suferințele umane sunt prezentate nu doar ca episoade ale trecutului, ci și ca avertismente pentru generațiile actuale.

Expoziția este deschisă până la jumătatea lunii noiembrie 2025, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)