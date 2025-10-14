Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov

Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 14 Octombrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul Berlin-Karlshorst din Germania și Catedra de Istorie a Europei de Est a Universității „Heinrich Heine” din Düsseldorf. Este readusă, astfel, în atenție una dintre cele mai dramatice înțelegeri geopolitice ale secolului XX, care a schimbat granițele în Europa Centrală și de Est și a avut consecințe tragice pentru milioane de oameni.

La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat la Moscova un tratat de neagresiune, la care a fost anexat un protocol adițional. Prin acest acord secret, dictatorul german Hitler și cel sovietic Stalin, ignorând dreptul internațional, și-au împărțit între ei statele din Europa Centrală și de Est. Acest tratat a intrat în istorie sub numele de actul Hitler-Stalin sau pactul Ribbentrop-Molotov, după numele celor doi miniștri de externe care l-au semnat. Până în prezent conse­cin­țele pactului continuă să influen­țeze percepția celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa. 

Cornel Ilie, directorul adjunct la MNIR, consideră că expoziția este o adevărată lecție de istorie în care veți găsi, printre altele, toate con­secințele pactului Ribbentrop-Molotov. Prin intermediul documentelor, hărților, fotografiilor și mărturiilor celor afectați, proiectul expozițional ilustrează contextul istoric al pactului și impactul său asupra Poloniei, României, țărilor baltice și Finlandei. Deportările, ocupația forțată, pierderea suvera­nității, teroarea nazistă, sovietizarea și suferințele umane sunt prezentate nu doar ca episoade ale trecutului, ci și ca avertismente pentru generațiile actuale. 

Expoziția este deschisă până la jumătatea lunii noiembrie 2025, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Pactul Ribbentrop-Molotov  -   Muzeul National de Istorie a Romaniei  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Frumusețea caselor maramureșene Cultură
    Frumusețea caselor maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a

    14 Oct, 2025
  • Salonul de Artă Contemporană 2025 Cultură
    Salonul de Artă Contemporană 2025

    Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea

    14 Oct, 2025
  • Incursiune în ceramica grecească Cultură
    Incursiune în ceramica grecească

    Muzeul Municipiului București îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de semnificații și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, care va avea loc joi, 16 octombrie,

    14 Oct, 2025
  • Vernisaj „Fotogeografica 2025” Cultură
    Vernisaj „Fotogeografica 2025”

    La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Na­țional de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotogra­fiile

    14 Oct, 2025
TOP 6 Cultură