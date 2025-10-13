Despre Marin Preda, în Festivalul Național de Literatură de la Alexandria

Festivalul Național de Literatură „Marin Preda”, ajuns la a XIX‑a ediție, și‑a desfășurat manifestările în ziua de 9 octombrie, la Colegiul Național „Mircea Scarlat” din municipiul Alexandria.

În deschidere, au rostit câte un cuvânt de salut și întâmpinare prof. Silvia Botez - directoarea colegiului gazdă, Ciprian Agapie - directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman și Adrian Ionuț Gâdea - președintele Consiliului Județean Teleorman.

Prima parte a festivalului a fost rezervată lucrărilor colocviului cu titlul „Marin Preda și permanenta sa întoarcere”, iar cea de‑a doua a fost dedicată festivității de premiere a laureaților Concursului național de proză, al cărui președinte de juriu a fost scriitorul Horia Gârbea.

Invitații speciali ai festivalului au fost academicianul Mircia Dumitrescu, artist plastic, Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române din București, și Alexandru Preda, fiul scriitorului.

Publicul, format din elevi, cadre didactice, scriitori și jurnaliști, a putut audia o serie de intervenții interesante care au vizat anumite aspecte din opera și biografia lui Marin Preda. Au luat cuvântul: Mircia Dumitrescu, Ioan Cristescu, Otilia Sîrbu - eseistă, secretar științific al Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române, criticul literar Ana Dobre, scriitorul Florentin Popescu, Aurel‑Maria Baros - președintele filialei proză a Uniunii Scriitorilor din România, prozatorul Dumitru Augustin Doman, criticul literar Ioan Lascu, istoricul literar Nicolae Scurtu, editorul Nicolae Marinescu, criticul literar Nicoleta Milea, scriitorul Iulian Bitoleanu, criticul literar Mioara Bahna, Stan V. Cristea (care a transmis un cuvânt, neputând fi prezent), omul de radio Mihaela Helmis și subsemnata.

Un moment emoționant a avut fiul scriitorului Marin Preda, Alexandru, care a evocat iubirea dintre tatăl său și mama sa, Elena Preda, care a fost iubirea „cea mai echilibrată” și ultima din viața autorului „Moromeților”.

Horia Gârbea a înmântat diplomele laureaților Festivalului‑concurs național de literatură ,,Marin Preda”, astfel: Dan Marius Cosma - Premiul I și premiul revistei „Luceafărul de dimineață”; Cristina Ardelean - Premiul I și premiul revistei ,,Neuma”; Călina Stroe - Premiul al II-lea și premiul revistei ,,Argeș”; Cătălina Panaitescu - Premiul al II-lea și premiul revistei ,,Caligraf”; Ion Toma Ionescu - Premiul al II-lea și premiul revistei ,,Mozaicul”; Elena Stan - Premiul al III-lea și premiul revistei ,,Sud”; Liana‑Gabriela Stancu - Premiul al III-lea și premiul revistei „Litere”; Stepan Cristian David - Premiul al III-lea și premiul revistei „Bucureștiul literar și artistic”.

Lucrările întregii manifestări au fost moderate de scriitorul Ștefan Mitroi, directorul festivalului, cel care, atât prin acest eveniment, cât și prin întâlnirile cu scriitorii organizate în liceele din Alexandria, dar și prin alte manifestări, dorește (și reușește) să arate că județul Teleorman, care l‑a dat literaturii române pe Marin Preda, are multe de oferit societății contemporane.

Organizatorii evenimentului au fost Consiliul Județean Teleorman și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, în parteneriat cu Colegiul Național „Mircea Scarlat” din Alexandria și Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman.