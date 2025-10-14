Evenimente culturale în memoria lui Vasile Voiculescu la Buzău

Ediția a 37‑a a Concursului național de creație literară „Vasile Voiculescu” și‑a premiat laureații, în ziua de 9 octombrie, la Pârscov, județul Buzău, într‑o festivitate în cadrul căreia și Ziarul Lumina a acordat premiul său pentru literatură religioasă. Anul acesta, cotidianul Patriarhiei Române a premiat cartea de poezie „Dor nestins” a scriitorului Radu Cazan. Marele Premiu i‑a fost acordat scriitoarei Passionaria Stoicescu.

Scriitor și medic fără arginți, mărturisitor al credinței ortodoxe în temnițele comuniste, Vasile Voiculescu (13 octombrie 1884 - 26 aprilie 1963) a fost omagiat prin mai multe evenimente în cadrul Zilelor Vasile Voiculescu, în 9 și 10 octombrie, la Buzău și Pârscov, localitatea sa natală.

O sesiune de dezbateri și dialoguri cu publicul s‑a petrecut în data de 9 octombrie, de la ora 11:00, la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” din municipiul Buzău, la care au prezentat comunicări despre biografia și opera poetului: acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române; prof. univ. dr. Lucian Chișu, directorul Institutului „G. Călinescu”; George Neagoe, cercetător dr. la Institutul „G. Călinescu”; prof. univ. dr. Simona Modreanu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și pr. prof. dr. Gheorghe Holbea, Prodecanul Facultății de Teologie din București. Moderatorul discuțiilor a fost Dumitru Ion Dincă, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În aceeași zi, de la ora 16:00, la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din oraș, au avut loc „Consultații poetice”, în fapt, momente literar‑artistice interactive între actori și public, participanții primind „prescripții poetice”, fragmente din opera lui Vasile Voiculescu. Momentul a fost susținut de Viorica Radu, profesor de teatru la Liceul de Arte „Margareta Sterian”, și Mădălin Cărbunaru, actor liber profesionist.

Vineri, 10 octombrie, la ora 11:00, înainte de festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului, a fost săvârșită în curtea Casei Memoriale „V. Voiculescu” din Pârscov o slujbă de pomenire a poetului. După acest moment, în sala de festivități a Căminului cultural s‑au înmânat premiile laureaților Concursului național de creație literară „Vasile Voiculescu”. Festivitatea a fost condusă de scriitorul Dumitru Ion Dincă, președintrele juriului, în deschidere fiind invitat să vorbească primarul comunei Pârscov. Juriul, format din scriitorii Marcela Chiriță, Tudor Cicu și Daniela Șontică, a analizat cele 46 de volume sosite pe adresa Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și a stabilit următorii laureați: Marele Premiu, în valoare de 1.500 de lei, acordat de Consiliul Județean Buzău - Passionaria Stoicescu, pentru volumul „Dragul meu, Nimeni”, editura eLiteratura, 2025; Premiul Național pentru poezie, în valoare de 1.000 de lei, acordat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” - Ion Cristofor, pentru volumul „Peștele de sticlă”, Editura Napoca Star, 2024; Premiul Național pentru proză, în valoare de 1.000 de lei, acordat de Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău - Andrei Ungureanu, pentru volumul „Gava Nebunul”, Ed. Cișmigiu Books, 2024; Premiul Național „V. Voiculescu” pentru publicistică (ex aequo), în valoare de 1.000 de lei, acordat de Primăria municipiului Buzău - Cristian Ionescu, pentru volumul „Parfum de târg interbelic”, Ed. Alias, 2025; Premiul Național pentru publicistică, în valoare de 1.000 de lei, acordat de Primăria Pârscov - Doru Brătulescu, pentru volumul „Nu pleca departe, nu se știe, poate te ve întoarce”, Editura Teocora, 2024; Premiul Național pentru literatură cu caracter religios, în valoare de 1.000 de lei, acordat de Ziarul Lumina al Patriarhiei Române - Radu Cazan, pentru volumul „Dor nestins”, Editura Vasile Glodiș, 2025; Premiul Special, în memoria cărturarului Cameliu Ovidiu Petrescu, în valoare de 500 de lei, oferit de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” - Viorel Frîncu, pentru volumul „Poliția politică”, Editura Edithgraph, 2025. Secțiunea pentru elevi: Premiul Vasile Voiculescu pentru poezie - manuscris, în valoare de 500 de lei, acordat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” - Ana Maria Dudău, Brăila; Premiul Vasile Voiculescu pentru proză - manuscris, în valoare de 500 de lei, acordat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” - Matteo‑Andrei Huian, Galați.

Autorul premiat de Ziarul Lumina, Radu Cazan (88 de ani), n-a putut fi prezent la festivitate, fiind reprezentat de fiul său, Radu Cazan jr., cunoscut om de televiziune. Scriitorul este originar din localitatea Bentu, județul Buzău, dar s-a stabilit în Arad, acolo unde a și profesat ca actor la teatrul din oraș. În paralel, a avut și activitate literară, fiind autorul mai multor cărți.