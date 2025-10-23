Festival internaţional de muzică clasică la Constanţa

Primăria Constanţa a anunţat pe pagina sa de Facebook că Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională drept cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, a confirmat susţinerea echipei Cazinoului din Constanţa pentru dezvoltarea unui festival internaţional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 2026, în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentaţiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă şi duminică. „(…) Va fi un festival de muzică clasică, un mix de la Mozart până la muzica bine cunoscută din zilele noastre. Rolul meu este să fac propunerea şi distribuţia artistică a acestor concerte către echipa Cazinoului din Constanţa”, a precizat Ioan Holender, potrivit aceleiaşi surse. Originar din Timişoara şi stabilit la Viena din 1959, unde a absolvit Conservatorul, Ioan Holender a dezvoltat o carieră în lumea muzicală care i-a adus recunoaşterea internaţională. A fost preşedinte şi director artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu” timp de şapte ediţii şi mai bine de şapte decenii a fost consilier artistic al Metropolitan Opera New York şi al festivalului de primăvară din Tokyo, după cum se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Constanţa. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa.