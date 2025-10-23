Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Festival internaţional de muzică clasică la Constanţa

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 23 Octombrie 2025

Primăria Constanţa a anunţat pe pagina sa de Facebook că Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională drept cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, a confirmat susţinerea echipei Cazinoului din Constanţa pentru dezvoltarea unui festival internaţional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 2026, în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentaţiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă şi duminică. „(…) Va fi un festival de muzică clasică, un mix de la Mozart până la muzica bine cunoscută din zilele noastre. Rolul meu este să fac propunerea şi distribuţia artistică a acestor concerte către echipa Cazinoului din Constanţa”, a precizat Ioan Holender, potrivit aceleiaşi surse. Originar din Timişoara şi stabilit la Viena din 1959, unde a absolvit Conservatorul, Ioan Holender a dezvoltat o carieră în lumea muzicală care i-a adus recunoaşterea internaţională. A fost preşedinte şi director artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu” timp de şapte ediţii şi mai bine de şapte decenii a fost consilier artistic al Metropolitan Opera New York şi al festivalului de primăvară din Tokyo, după cum se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Constanţa. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa.

