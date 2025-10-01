Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Lideri și experți caută soluții pentru Băile Herculane

Lideri și experți caută soluții pentru Băile Herculane

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 01 Octombrie 2025

La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, preșe­dintele Academiei Române, cu comunicarea „Cuvânt despre un reper istoric și un simbol cultural: Băile Herculane”. Conferința este inițiată și va fi moderată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii.

Vor fi prezenţi, de asemenea, reprezentanți ai autorităților implicate în administrarea stațiunii și alţi factori care ar putea susține, cu soluții și resurse, o strategie de redresare a situației, potrivit unui comunicat de presă al Academiei Române.

Pornind de la situația actuală a Băilor Herculane, în care unele proprietăți au un statut juridic incert, iar monumente de maximă relevanță pentru patrimoniul cultural național se află în stare de semi-abandon, întâlnirea de la Academia Română vizează identificarea unor soluții care să conducă la punerea în valoare a acestui tezaur național, aflat în pericol. Se vor discuta, într-o abordare complexă și interdisciplinară, aspecte juridice, culturale, economice referitoare la trecutul, prezentul și, mai ales, la viitorul stațiunii, arată sursa citată. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură