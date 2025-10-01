Lideri și experți caută soluții pentru Băile Herculane

La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, preșe­dintele Academiei Române, cu comunicarea „Cuvânt despre un reper istoric și un simbol cultural: Băile Herculane”. Conferința este inițiată și va fi moderată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii.

Vor fi prezenţi, de asemenea, reprezentanți ai autorităților implicate în administrarea stațiunii și alţi factori care ar putea susține, cu soluții și resurse, o strategie de redresare a situației, potrivit unui comunicat de presă al Academiei Române.

Pornind de la situația actuală a Băilor Herculane, în care unele proprietăți au un statut juridic incert, iar monumente de maximă relevanță pentru patrimoniul cultural național se află în stare de semi-abandon, întâlnirea de la Academia Română vizează identificarea unor soluții care să conducă la punerea în valoare a acestui tezaur național, aflat în pericol. Se vor discuta, într-o abordare complexă și interdisciplinară, aspecte juridice, culturale, economice referitoare la trecutul, prezentul și, mai ales, la viitorul stațiunii, arată sursa citată.