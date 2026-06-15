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Locuri în taberele ARC pentru elevi din diasporă

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Data: 19 Iunie 2026

În această vară, elevii şi tinerii români din diasporă au la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în opt tabere derulate în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Programului de Tabere ARC, organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Sport, al Patriarhiei Române şi al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan (Harghita). 

„Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generaţii de români din diasporă şi din comunităţile istorice. Aici, copiii şi tinerii au şansa să descopere locuri, tradiţii şi experienţe care îi ajută să îşi înţeleagă mai bine rădăcinile”, a declarat Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuţii de secretar de stat al DRP, potrivit Agerpres.

Participarea la tabere este gratuită, costurile aferente cazării, mesei și activităţilor fiind acoperite prin program. În plus, în acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei/persoană pentru participanţii din ţări care nu au graniţă cu România. Pentru comunităţile românești din țările vecine, transportul este asigurat de către organizatori.

Înscrierile au loc în perioada 12-26 iunie 2026, prin aplicaţia dprp.arc.inspect.com.ro, iar taberele ARC se vor derula între 30 iunie și 1 septembrie, în serii de câte opt zile, în: Centrul Sportiv Naţional Arcul de Triumf Bucureşti, centrele de agrement Gălăciuc (Vrancea), Oglinzi (Neamţ), Codrii de Aramă (Botoşani), Mănăstirea Caraiman - Buşteni (Prahova), Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” - Bălan (Harghita), Tabăra Straja (Hunedoara), satul de vacanţă IC Ponor Padiş (Cluj). (C.Z.)
 

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