100 de ghiozdane cu rechizite pentru elevii defavorizați din sectorul 5

Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Septembrie 2025

La începutul fiecărui an școlar, familiile vulnerabile se confruntă cu cheltuieli greu de suportat, iar lipsurile materiale îi împing pe mulți copii spre abandon școlar. Pentru a veni în sprijinul acestora, Protopopiatul Sector 5 Capitală a desfășurat săptămâna trecută, în cadrul programului „Sună clopoțelul”, o acțiune socială prin care au fost oferite 100 de ghiozdane complet echipate cu rechizite elevilor proveniți din medii defavorizate.

Părintele Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, a subliniat importanța acestui gest: „La sediul protoieriei noastre, am oferit copiilor care provin din familii defavorizate 100 de ghiozdane dotate cu rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Vom dărui curând alte ghiozdane cu rechizite copiilor cu dificultăți de auz și vorbire. Oferirea acestor rechizite face parte din proiectul Protoieriei Sector 5 Capitală intitulat «Sună clopoțelul». Toți acești copii sunt în evidențele Sectorului social al protoieriei noastre, iar pe lângă ghiozdane le oferim și o masă caldă. Un ghiozdan echipat înseamnă pentru acești copii mai mult decât un obiect. Este un semn că nu sunt singuri, că Biserica le este aproape și îi încurajează să rămână la școală. Prin aceste gesturi, dorim să le insuflăm copiilor încredere și să le arătăm că educația este un dar prețios”.

 

Citeşte mai multe despre:   rechizite  -   persoane defavorizate  -   filantropie  -   Protoieria Sector 5 Capitală
