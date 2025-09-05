Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Ghiozdane și rechizite pentru copii defavorizați

Ghiozdane și rechizite pentru copii defavorizați

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 05 Septembrie 2025

1.547 de copii din Episcopia Hușilor, Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, proveniți din medii defavorizate, încep noul an școlar cu  ghiozdane și rechizite noi. Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a finalizat cea de‑a VIII‑a ediție a Programului eparhial „Un ghiozdan pentru noul an școlar”, venind în întâmpinarea nevoilor micuților școlari.

Anual, prin intermediul acestui program sunt oferite ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite, celor care nu pot să își asigure acest lucru.

„Pentru mulți copii, emoția începutului de an școlar se amestecă cu teama de a nu avea rechizitele și celelalte lucruri necesare pentru şcoală. Am venit, alături de prietenii asociației, în întâmpinarea acestor nevoi, cu conștiința că, așa cum des repetă Părintele nostru Episcop Ignatie, «prin educație scăpăm de sărăcie».

Mulțumim tuturor celor care s‑au alăturat efortului nostru de a facilita accesul la o educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Ghiozdanele, precum și pachetele cu dulciuri au fost oferite celor mici în cadrul mai multor zile de caravană, când angajații Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși au mers în mai multe comunități rurale din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor.

Un sprijin însemnat s‑a îndreptat și spre familiile mai modeste din Basarabia, ghiozdane fiind trimise în parohiile Episcopiei de Bălți și ale Episcopiei Basarabiei de Sud.

De asemenea, numeroase ghiozdane au fost oferite la sediul asociației, din incinta Episcopiei Hușilor, sau trimise prin curier, tuturor celor care au solicitat acest lucru și se încadrau în criteriile stabilite de asistenții sociali.

 

Citeşte mai multe despre:   persoane defavorizate  -   rechizite  -   Un ghiozdan pentru noul an şcolar  -   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană Filantropie
    Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană

    Parohia Balta Albă din Protopopiatul Sector 3 Capitală a desfăşurat duminică, 31 august, o acţiune social-filantropică în cadrul căreia au fost oferite 100 de porţii de hrană caldă persoanelor fără adăpost din zona Gării de Nord din Bucureşti. Parte a programului filantropic al parohiei intitulat „Nici o lună fără o faptă bună”, acţiunea desfăşurată în ultima zi a lunii august a fost posibilă prin colaborarea Parohiei Balta Albă cu Organizaţia „Cornelius - Punte Umană”, cu sprijinul oamenilor de bine care s-au alăturat acestei lucrări filantropice.

    04 Sep, 2025
  • Campanie de donare de sânge în Capitală Filantropie
    Campanie de donare de sânge în Capitală

    Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9

    02 Sep, 2025
TOP 6 Filantropie