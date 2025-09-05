Ghiozdane și rechizite pentru copii defavorizați

Data: 05 Septembrie 2025

1.547 de copii din Episcopia Hușilor, Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, proveniți din medii defavorizate, încep noul an școlar cu ghiozdane și rechizite noi. Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a finalizat cea de‑a VIII‑a ediție a Programului eparhial „Un ghiozdan pentru noul an școlar”, venind în întâmpinarea nevoilor micuților școlari.

Anual, prin intermediul acestui program sunt oferite ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite, celor care nu pot să își asigure acest lucru.

„Pentru mulți copii, emoția începutului de an școlar se amestecă cu teama de a nu avea rechizitele și celelalte lucruri necesare pentru şcoală. Am venit, alături de prietenii asociației, în întâmpinarea acestor nevoi, cu conștiința că, așa cum des repetă Părintele nostru Episcop Ignatie, «prin educație scăpăm de sărăcie».

Mulțumim tuturor celor care s‑au alăturat efortului nostru de a facilita accesul la o educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Ghiozdanele, precum și pachetele cu dulciuri au fost oferite celor mici în cadrul mai multor zile de caravană, când angajații Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși au mers în mai multe comunități rurale din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor.

Un sprijin însemnat s‑a îndreptat și spre familiile mai modeste din Basarabia, ghiozdane fiind trimise în parohiile Episcopiei de Bălți și ale Episcopiei Basarabiei de Sud.

De asemenea, numeroase ghiozdane au fost oferite la sediul asociației, din incinta Episcopiei Hușilor, sau trimise prin curier, tuturor celor care au solicitat acest lucru și se încadrau în criteriile stabilite de asistenții sociali.