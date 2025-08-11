Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Solidaritate pentru sinistrații din județul Suceava

Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 August 2025

Parohia „Sfântul Nicolae”-Broșteni, din cadrul Protoieriei Sector 4 din Capitală, a desfășurat, în ultimele zile, o amplă acțiune de strângere de ajutoare pentru persoanele afectate de inundațiile din județul Suceava. Prin implicarea credincioșilor și cu sprijinul comunităților din țară și din diasporă, în doar câteva zile s‑au adunat aproximativ 3,5 tone de alimente neperisabile, produse de igienă și curățenie, precum și piese de mobilier.

Ajutoarele au fost transportate către orașul Broșteni, unde numeroase familii au fost greu încercate de revărsarea apelor. În inițiativa parohiei bucureștene s‑au implicat activ și credincioși din alte parohii ale Protoieriei Sector 4, precum și români stabiliți în Italia, care au dorit să fie aproape de cei aflați în nevoie.

Părintele Alexandru Gabriel Nicodim, parohul Bisercii „Sfântul Nicolae”-Broșteni, a explicat că demersul a fost motivat de dorința de a răspunde prompt suferinței aproapelui: „Nu putem rămâne indiferenți atunci când frații noștri trec prin astfel de încercări. Milostenia nu este doar o virtute individuală, ci o lucrare comună, prin care întreaga comunitate devine un sprijin real pentru cei loviți de necaz”.

Acțiunea se înscrie în seria inițiativelor caritabile desfășurate recent de Federația „Filantropia” a Patriarhiei Române, de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și de numeroase eparhii din țară și din străinătate. Împreună, aceste demersuri arată că, în fața suferinței, credința se transformă în faptă, iar solidaritatea creștină devine o forță care aduce speranță și mângâiere.

 

