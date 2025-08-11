Solidaritate pentru sinistrații din județul Suceava

Parohia „Sfântul Nicolae”-Broșteni, din cadrul Protoieriei Sector 4 din Capitală, a desfășurat, în ultimele zile, o amplă acțiune de strângere de ajutoare pentru persoanele afectate de inundațiile din județul Suceava. Prin implicarea credincioșilor și cu sprijinul comunităților din țară și din diasporă, în doar câteva zile s‑au adunat aproximativ 3,5 tone de alimente neperisabile, produse de igienă și curățenie, precum și piese de mobilier.

Ajutoarele au fost transportate către orașul Broșteni, unde numeroase familii au fost greu încercate de revărsarea apelor. În inițiativa parohiei bucureștene s‑au implicat activ și credincioși din alte parohii ale Protoieriei Sector 4, precum și români stabiliți în Italia, care au dorit să fie aproape de cei aflați în nevoie.

Părintele Alexandru Gabriel Nicodim, parohul Bisercii „Sfântul Nicolae”-Broșteni, a explicat că demersul a fost motivat de dorința de a răspunde prompt suferinței aproapelui: „Nu putem rămâne indiferenți atunci când frații noștri trec prin astfel de încercări. Milostenia nu este doar o virtute individuală, ci o lucrare comună, prin care întreaga comunitate devine un sprijin real pentru cei loviți de necaz”.

Acțiunea se înscrie în seria inițiativelor caritabile desfășurate recent de Federația „Filantropia” a Patriarhiei Române, de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și de numeroase eparhii din țară și din străinătate. Împreună, aceste demersuri arată că, în fața suferinței, credința se transformă în faptă, iar solidaritatea creștină devine o forță care aduce speranță și mângâiere.