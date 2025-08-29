Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sprijin pentru un cămin de bătrâni din Târgoviște

Data: 29 August 2025
Data: 29 August 2025

Tineri din cadrul comitetelor parohiale, împreună cu preoți de la parohiile Gura Vulcănii, Iedera, Săteni, Ursei și Viforâta, însoțiți de protopopul Protoieriei Pucioasa, județul Dâmbovița, au oferit joi, 28 august, produse igienico‑sanitare Căminului pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor din orașul Târgoviște.

Necesare bunei desfășurări a activității instituției, acestea au fost acordate în cadrul proiectului filantropic, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, pentru sprijinirea constantă a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, ca implicare a eparhiei în problemele concrete ale comunității locale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Tâgoviștei.

 

