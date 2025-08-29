Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 26 august, Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, județul Ialomița, prin Biroul de Asistență Socială, a organizat o
Sprijin pentru un cămin de bătrâni din Târgoviște
Tineri din cadrul comitetelor parohiale, împreună cu preoți de la parohiile Gura Vulcănii, Iedera, Săteni, Ursei și Viforâta, însoțiți de protopopul Protoieriei Pucioasa, județul Dâmbovița, au oferit joi, 28 august, produse igienico‑sanitare Căminului pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor din orașul Târgoviște.
Necesare bunei desfășurări a activității instituției, acestea au fost acordate în cadrul proiectului filantropic, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, pentru sprijinirea constantă a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, ca implicare a eparhiei în problemele concrete ale comunității locale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Tâgoviștei.