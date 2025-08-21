Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Sprijin pentru un centru rezidențial din Dâmbovița

Sprijin pentru un centru rezidențial din Dâmbovița

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Data: 21 August 2025

Beneficiarii Centrului rezidențial de asistență medico‑socială pentru persoane vârstnice de la Racovița, județul Dâmbovița, au primit miercuri, 20 august, daruri din partea parohiilor Comișani, Hăbeni, Raciu, Racovița și Mărcești, din Protoieria Târgoviște Sud.

Constând din alimente neperisabile și produse de curățenie, acestea au fost oferite de preoți, însoțiți de tineri din cadrul comitetelor de tineret de la parohiile amintite, împreună cu părintele protopop al Protoieriei Târgoviște Sud.

Acest demers aparține proiectului eparhial de sprijinire a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, și exprimă implicarea parohiilor în cadrul comunității locale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

