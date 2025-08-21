Sprijin pentru un centru rezidențial din Dâmbovița

Data: 21 August 2025

Beneficiarii Centrului rezidențial de asistență medico‑socială pentru persoane vârstnice de la Racovița, județul Dâmbovița, au primit miercuri, 20 august, daruri din partea parohiilor Comișani, Hăbeni, Raciu, Racovița și Mărcești, din Protoieria Târgoviște Sud.

Constând din alimente neperisabile și produse de curățenie, acestea au fost oferite de preoți, însoțiți de tineri din cadrul comitetelor de tineret de la parohiile amintite, împreună cu părintele protopop al Protoieriei Târgoviște Sud.

Acest demers aparține proiectului eparhial de sprijinire a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, și exprimă implicarea parohiilor în cadrul comunității locale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.