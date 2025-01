175 de ani de la nașterea lui Eminescu şi 240 de ani de la martiriul lui Horia, Cloșca și Crișan

Horia Rex Daciae și bădia Mihail Horia Să privească-Ardealul lunei i-e rușine

C’a robit copiii-i pe sub mâni streine.

Ci-ntr-un nor de abur, într-un văl de ceață,

Își ascunde tristă galbena ei față.

Horia pe-un munte falnic stă călare:

O coroană sură munților se pare,

Iar Carpații țepeni îngropați în nori

Își vuiau prin tunet gândurile lor.

- Eu am - zise-un tunet - suflet mare, greu,

Dar mai mare suflet bate-n pieptul său;

Fruntea-mi este albă ca de ani o mie,

Dară a lui nume mai mult o să ție.

- Nalți suntem noi munții - zise-un vechi Carpat -

Dar el e mai mare, că ni-i împărat.

Atunci luna iese, norilor regină,

Fruntea lui cea pală roșu o-nsenină,

Galbenele-i raze încing fruntea-i rece,

Că părea din munte diadem de rege.

Și un stol de vulturi muntele-ncongior,

Cugetând că-i Joe, dumnezeul lor,

Când în miezul nopții, cununat cu nimb,

Fulgere aruncă sus de pe Olymp. (Mihail Eminescu /1850-1889)