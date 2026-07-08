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S-au deschis taberele ARC pentru copiii și tinerii din diasporă

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Data: 08 Iulie 2026

Cea de-a XVII-a ediţie a programului de tabere ARC pentru copiii românilor din diasporă, iniţiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost lansată oficial luni, la Cercul Militar Naţional din Capitală. Taberele ARC „reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generaţii de români din diasporă şi din comunităţile istorice”, a declarat, potrivit Agerpres, Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuţii de secretar de stat al departamentului, în deschiderea evenimentului.

Ediţia din acest an a programului le va oferi celor 9.000 de copii și tineri șansa să descopere România, limba, cultura, istoria, tradițiile, valorile naționale. Taberele sunt organizate până la 1 septembrie, în nouă serii consecutive, a câte opt zile, în opt locaţii, cu două mai multe decât în anii trecuți; noile locații  sunt taberele de la Straja (jud. Hunedoara) şi de la Bălan (jud. Harghita). Celelalte locuri care găzduiesc partici­panții la taberele ARC sunt: centrul sportiv naţional Arcul de Triumf - Bucureşti; centrele de agrement de la Gălăciuc - Vrancea, Oglinzi  -Neamţ și Codrii de Aramă - Botoşani; Mănăstirea Caraiman - Buşteni, Prahova; satul de vacanţă IC Ponor Padiş - Cluj.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis, în mesajul „Copiii şi tinerii, ambasadori ai credinţei creştine şi ai valorilor româneşti”, citit de părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal, că participarea tinerilor din diasporă la program „exprimă dorinţa acestora de a păstra vie legătura cu rădăcinile, cu limba română, cu credinţa strămoşească şi cu valorile care au hrănit de-a lungul timpului sufletul poporului nostru”, scrie Agerpres. (C.Z.)

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