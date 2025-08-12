Interzis pe YouTube pentru copiii sub 16 ani

Australia va interzice utilizatorilor de internet cu vârste mai mici de 16 ani accesul pe platforma video YouTube, pentru a-i proteja de aşa-numiţii „algoritmi prădători”, a anunţat Anika Wells, ministru australian al comunicaţiilor, citată de AFP. Wells a adăugat că doi din cinci copii australieni afirmă că au vizionat conţinut nepotrivit pe platforma americană.

Premierul Anthony Albanese a explicat presei că „tinerii cu vârste sub 16 ani nu vor fi în măsură să aibă cont pe YouTube”. „Vrem ca familiile şi părinţii australieni să ştie că îi susţinem”, a spus şeful guvernului de la Canberra. Parlamentul Australiei a adoptat încă din noiembrie 2024 o lege fără precedent pentru reglementarea internetului, interzicând accesul la reţele sociale cum ar fi TikTok, X sau Facebook utilizatorilor mai mici de 16 ani. Serviciul video a fost scutit atunci de restricţii deoarece guvernul a considerat că este foarte mult utilizat în şcoli.

Un purtător de cuvânt al YouTube a reacţionat susţinând că YouTube „nu este o reţea socială”, ci „o bibliotecă de conţinut gratuită, de înaltă calitate, din ce în ce mai vizionată pe ecranele tv”.

Restricţiile ar putea rămâne simbolice, avertizează mai mulţi experţi, pentru că nu sunt încă detalii despre modalităţile lor de implementare începând din 10 decembrie. Site-urile vizate, care ar putea fi amendate cu câte 49,5 milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro) dacă nu cooperează, au apreciat că proiectul guvernamental este „vag”, „problematic” sau „pripit”.