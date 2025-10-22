Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Conferință de etno-didactică

Conferință de etno-didactică

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Octombrie 2025

În contextul celebrării Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, la Palatul Culturii din Iași se va desfășura, în perioada 24-25 octombrie 2025, a zecea ediție a Conferinței de etno-didactică, eveniment desfășurat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei. Inițiată în 2015, de cercetătoarele Adina Hulubaș și Ioana-Otilia Baskerville, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al filialei ieșene a Academiei Române, manifestarea reunește 40 de cercetători, profesori și muzeografi din țară și străinătate (Republica Moldova, Grecia, Liban, Serbia și Marea Britanie).

Tema ediției din acest an, „Patrimoniul cultural imaterial fără frontiere”, invită la dezbatere și reflecție cu privire la „cultura tradițională din România și Republica Moldova, strategiile didactice de transmitere atractivă a informației culturale, valoarea identitară și economică a meșteșugurilor populare”, potrivit organizatorilor. 

Târgul „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, organizat de „Asociația ART - Meșteșugurile Prutului”, singurul ONG din România acreditat în rețeaua UNESCO, care va avea loc în aceeași perioadă, pe esplanada din fața Palatului Culturii, va completa, prin activități practice, dimensiunea teoretică a conferinței. 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Internaţională a Patrimoniului Cultural Ima­terial  -   Palatul Culturii  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Corespondența inedită a reginei Maria Cultură
    Corespondența inedită a reginei Maria

    La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 29 octombrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului „Draga mea Missy - Corespondența ducesei de Saxa-Coburg-Gotha cu fiica sa, Maria,

    22 Oct, 2025
  • Portrete din Colecția Theodor Aman Cultură
    Portrete din Colecția Theodor Aman

    Muzeul Municipiului București invită publicul să descopere cinci portrete remarcabile semnate de Theodor Aman, în cadrul expoziției „Mari persona­lități. Portrete din Colecția Theodor Aman”. Este vorba

    21 Oct, 2025
  • Brățara principesei Maria de Edinburgh Cultură
    Brățara principesei Maria de Edinburgh

    Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de

    21 Oct, 2025
  • Târg de Sfântul Dumitru Cultură
    Târg de Sfântul Dumitru

    Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 24-26 octombrie, Târgul de Sfântul Dumitru, în cinstea protectorului spiritual al muzeului, fiind şi un prilej de comemorare a profesorului

    21 Oct, 2025
TOP 6 Cultură