La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 29 octombrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului „Draga mea Missy - Corespondența ducesei de Saxa-Coburg-Gotha cu fiica sa, Maria,
Conferință de etno-didactică
În contextul celebrării Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, la Palatul Culturii din Iași se va desfășura, în perioada 24-25 octombrie 2025, a zecea ediție a Conferinței de etno-didactică, eveniment desfășurat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei. Inițiată în 2015, de cercetătoarele Adina Hulubaș și Ioana-Otilia Baskerville, de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al filialei ieșene a Academiei Române, manifestarea reunește 40 de cercetători, profesori și muzeografi din țară și străinătate (Republica Moldova, Grecia, Liban, Serbia și Marea Britanie).
Tema ediției din acest an, „Patrimoniul cultural imaterial fără frontiere”, invită la dezbatere și reflecție cu privire la „cultura tradițională din România și Republica Moldova, strategiile didactice de transmitere atractivă a informației culturale, valoarea identitară și economică a meșteșugurilor populare”, potrivit organizatorilor.
Târgul „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, organizat de „Asociația ART - Meșteșugurile Prutului”, singurul ONG din România acreditat în rețeaua UNESCO, care va avea loc în aceeași perioadă, pe esplanada din fața Palatului Culturii, va completa, prin activități practice, dimensiunea teoretică a conferinței.