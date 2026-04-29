Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Descoperă  spaţiul Celibidache"

„Descoperă  spaţiul Celibidache”

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 29 Aprilie 2026

În Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) va avea loc, în 8 mai, conferința „Descoperă spațiul Celibidache”, susținută de istoricul Stejărel Olaru. Acesta își va lansa și volumul „Spațiul Celibidache”, apărut la Editura Omnium, în 2025. Cartea este considerată una dintre cele mai consistente și veridice priviri asupra vieții și parcursului artistic ale marelui dirijor român. Conferința face parte din seria întâlnirilor dedicate unor teme culturale și istorice importante pe care UMF Iași le organizează periodic, aducând în fața comunității academice personalități de prim plan ale vieții publice. 

