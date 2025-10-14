Tradiția legăturilor intelectuale dintre Franța și România

În salonul Direcțiunii École Normale Supérieure (ENS) din Paris are loc azi, 14 octombrie 2025, conferința „ENS și normalienii: medieri între Franța și România”, dedicată cooperării academice franco- române. Evenimentul își propune să exploreze istoria și impactul schimburilor intelectuale dintre cele două țări, subliniind contribuțiile majore ale unor personalități precum Mario Roques, Albert Thomas și Emmanuel de Martonne, care au avut un rol esențial în dezvoltarea studiilor și a cercetării științifice franco-române.

Conferința inaugurală este susținută de Philippe Étienne, fost ambasador al Franței în România, care abordează tema „Dimensiunea istorică a relațiilor intelectuale franco-române”. Printre invitați se numără profesori de prestigiu, precum Raluca Alexandrescu, Jean-Noël Grandhomme, Ștefan Lemny, Laurent Mazliak, Cécile Folschweiller, Catherine Durandin, Ioana Popa, Cristiana Papahagi, Adrian Papahagi și Marc Crépon, potrivit infor­mațiilor publicate pe site-ul icr.ro. Conferința se va încheia cu o masă rotundă, având ca teme „Bilanțul schimburilor franco-române în jurul ENS” și „Perspectivele cooperării franco-române în jurul ENS”.