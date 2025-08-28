Noi daruri și speranță pentru locuitorii din Broșteni

Data: 28 August 2025

Luni, 25 august 2025, o delegație a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a mers în Broșteni, alăturându‑se astfel eforturilor Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de a construi case pentru persoanele care au rămas fără acoperiș deasupra capului.

Însoțiți de delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanții celor două eparhii au vizitat șantierele unde Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ridică locuințe pentru familiile ce și‑au pierdut casele în urma dezastrului.

Tot în această zi, reprezentanții Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au mers și la o familie cu patru copii, cu vârste între 2 și 14 ani, cărora apele le‑au răpit toate bunurile. Pentru această familie, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, va construi o casă nouă, un început de drum pentru un viitor mai bun.

În același spirit, locuitorii din zonă, dar și cei din alte regiuni ale țării, sunt chemați să se alăture acestui demers prin rugăciune, prin încurajare, prin forță de muncă și, acolo unde este posibil, prin sprijin material. Fiecare gest, oricât de mic, poate aduce un strop de lumină și de speranță în viața celor care au pierdut totul.

Puteți sprijini împlinirea acestui deziderat prin donații directe în unul dintre conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Ajutor sinistrați.

Pentru detalii suplimentare și implicare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0756.617.617.