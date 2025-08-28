Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi daruri și speranță pentru locuitorii din Broșteni

Data: 28 August 2025
Data: 28 August 2025

Luni, 25 august 2025, o delegație a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a mers în Broșteni, alăturându‑se astfel eforturilor Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de a construi case pentru persoanele care au rămas fără acoperiș deasupra capului.

Însoțiți de delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, reprezentanții celor două eparhii au vizitat șantierele unde Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ridică locuințe pentru familiile ce și‑au pierdut casele în urma dezastrului.

Tot în această zi, reprezentanții Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au mers și la o familie cu patru copii, cu vârste între 2 și 14 ani, cărora apele le‑au răpit toate bunurile. Pentru această familie, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, va construi o casă nouă, un început de drum pentru un viitor mai bun.

În același spirit, locuitorii din zonă, dar și cei din alte regiuni ale țării, sunt chemați să se alăture acestui demers prin rugăciune, prin încurajare, prin forță de muncă și, acolo unde este posibil, prin sprijin material. Fiecare gest, oricât de mic, poate aduce un strop de lumină și de speranță în viața celor care au pierdut totul.

Puteți sprijini împlinirea acestui deziderat prin donații directe în unul dintre conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Ajutor sinistrați.

Pentru detalii suplimentare și implicare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0756.617.617.

 

